شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حملات مكبرة على الصالات الرياضية "الجيم" الغير مرخصة، والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد19".

شارك في الحملات التي استهدفت صالات "الجيم" بأحياء المنتزه ثان وغرب، 3 إدارات وجهات رسمية هي "الشباب والرياضة، إدارة رخص المحلات، المتابعة الميدانية والأزمات".

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 صالات رياضية، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهما الإجراءات الاحترازية، بواقع 3 صالات بحي غرب وصالتين بحي المنتزه ثان.

ومن جانبها، أشارت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريح لها، اليوم السبت، إلى استمرار الحملات على الصالات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كانت أحياء العامرية ثان المنتزه أول والجمرك شنت، أمس، حملات مماثلة، أسفرت عن غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة ومخالفة للإجراءات الاحترازية لترتفع حصيلة الصالات الغير مرخصة التي تم تشميعها الى 13 صالة.

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور

غلق وتشميع 5 صالات ألعاب رياضية غير مرخصة بالإسكندرية وارتفاع الحصيلة الى 13 - صور