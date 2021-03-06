شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على ١٤٧٣ مريض في قافلة علاجية بجزيرة عليوة في الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة، بقرية جزيرة عليوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، والتي أستمرت لمدة يومان، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٧٣ مريض من أهالي القرية.

وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٠ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن عقد ندوات حول الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.