شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة المنيا تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت، السبت، 20 كلية داخل جامعة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات وقائية مشددة من وباء كورونا المستجد.

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة بجولة لعدد من الكليات، شدد خلالها على الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات والقاعات التي تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات، من حيث ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات لضمان عدم وجود تجمعات نهائياً سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.