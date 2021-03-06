شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبذل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، جهوداً مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للأجهزة الأمنية، لاستمرار الحملات المكبرة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية، بإزالة في المهد بقرية الخطارة، عبارة عن حفر قواعد وصبة عادية ومسلحة باسم المواطن «ا. ز. م» على مساحة ١٦٢ متر تقريبا، وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن ورد الشئ لأصلة، كما تم تسليم الموقع لمسئولي الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، وقسم الإزالات ومدير الجمعية الزراعية، بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الأخيوة على مساحة 175متر تقريبا.