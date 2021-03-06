شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في مستشفي «سمالوط النموذجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل لليوم الثالث على التوالي، مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي سمالوط النموذجي، شمال مدينة المنيا، استقبال أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن للتطعيم، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات.

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

محافظ المنيا يشهد التطعيم ضد كورونا

قال «نادي» سوف يستمر التطعيم من خلال المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على ايه معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.

من جانبه قدم المحافظ اللواء اسامة القاضي، الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

محافظ المنيا يشهد التطعيم ضد كورونا

ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضي من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة من منازلهم إلى المستشفى اذا تطلب الامر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم والوسائل المتاحة للتيسير على أهالينا من كبار السن لتلقي اللقاح.