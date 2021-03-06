شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السبت.. كاتدرائية ميلاد المسيح تستقبل وفود من أقباط المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على قدم وساق واصلت لجان التنظيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية، بالتنسيق مع كنائس مركزي المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس من استعداداتها، لإقامة الصلوات مساء اليوم السبت وقداس غدا الأحد، برئاسة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتجليس لـ 3 أساقفة تقرر إسناد إدارة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص لهم، بعد قرار البابا تقسيم الإيبارشية الكبيرة لثلاثة إيبارشيات هي إيبارشية أبوقرقاص.

ومن المنتظر أن يترأسها القمص ثاؤفيلس المحرقي، بعد رسامته أسقفا، والإيبارشية الثالثة هي إيبارشية «شرق المنيا»، والتي أختار البابا تواضروس القمص سيرابيون السرياني لرئاستها، عقب رسامته أسقفا أيضًا، بجانب تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان.

والأنبا مكاريوس، الذي كان يرأس تلك الكنائس بعد وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص في عام 2018.

وتم تشكيل لجان من بعض كهنة إيبارشيات المنيا وشرق المنيا وأبوقرقاص، قامت تلك اللجان بتسلم وفصل المهام الإدارية لكل إيبارشية مع حصر كنائسها وأوقافها.

كما تم تشكيل لجان للتجهيز لاستقبال الأساقفة الجدد بعد رسامتهم.

تجهيزات بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية

تجهيزات بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية