شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد واستقبال الحالات التى تم إبلاغها بالتسجيل على موقع الوزارة، حيث تم تطعيم نحو ٤٥ حالة حتى الآن بالمصل الخاص باللقاح.

كما دعت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد تحت قيادة الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي، كل الحالات المستهدفة سواء كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح كأول خطوات القضاء على هذا الوباء اللعين.