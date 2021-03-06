أخبار مصر

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

0 نشر
أحمد البحيري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا؛ بجولة تفقدية مفاجأة، اليوم السبت، لمتابعة أعمال امتحانات كليتى أصول الدين والدعوة، وكلية اللغة العربية بالمنصورة، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة بتطبيق الكليات بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة ، وقام نائب رئيس الجامعة بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على جميع لجان الامتحانات في الكليتين ومحاورة الطلاب، وسؤالهم عن وجود أي معوقات أو صعوبات في الامتحانات، وقام الأمير بتحفيزهم على الجد والاجتهاد.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور سعد شلبي، عميد كلية أصول الدين، والدكتور كمال الجمل ،وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الحسيني القهوجي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتور محمد فرغلي، وكيل الكلية، ومديري الكليات، ورؤساء الكنترولات، ومديري شؤون التعليم.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

[image:2:center]

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا