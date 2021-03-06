نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا؛ بجولة تفقدية مفاجأة، اليوم السبت، لمتابعة أعمال امتحانات كليتى أصول الدين والدعوة، وكلية اللغة العربية بالمنصورة، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة بتطبيق الكليات بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وقام نائب رئيس الجامعة بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على جميع لجان الامتحانات في الكليتين ومحاورة الطلاب، وسؤالهم عن وجود أي معوقات أو صعوبات في الامتحانات، وقام الأمير بتحفيزهم على الجد والاجتهاد.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور سعد شلبي، عميد كلية أصول الدين، والدكتور كمال الجمل ،وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الحسيني القهوجي، عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة، والدكتور محمد فرغلي، وكيل الكلية، ومديري الكليات، ورؤساء الكنترولات، ومديري شؤون التعليم.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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