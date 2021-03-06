شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنيا تنهي استعدادها لاستقبال نحو 104 آلاف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات نصف العام، غدا الأحد .

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم إنهاء الاستعدادات لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات نصف العام، الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وأضاف الرشيدي أنه تم تجهيز 812 مدرسة، لاستقبال 103 آلاف و746 طالبا وطالبة، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، لأداء الامتحانات.