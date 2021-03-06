شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق رحلات البالون الطائر : انطلاق 6 رحلات على متنها 150 مصريًا وأجنبيًا غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم السبت، 6 رحلات بالون طائر، على متنها 150 مصريا وأجنبيا، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، من ارتفاع يتعدى 550 مترا فوق الأرض للاستمتاع بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر

وقال الكابتن محمود بدوى، طيار بالون بالأقصر، إن سماء مدينة الأقصر تزينت، اليوم السبت، بعدد 6 رحلات للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، والوقائية للراغببن في الرحلات أو للعاملين بالمطار للحماية من فيروس كورونا.

رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر

وأضاف أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، وأن إقبال السباح والمصريين عليها نتيجة الشهرة العالمية للبالون المصرى الذي يتم طوال العام، نتيجة الطقس المعتدل.

رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر

مؤكدا أن الشركات ملتزمة، بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الامنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات وقياس درجات الحرارة، وتعقيم البالون عقب كل رحلة بشكل كامل.