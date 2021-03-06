شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٨٨ زجاجة زيت مجهولة المصدر في حملات تموينية مفاجئة بمدينة الإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء واستغلال المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبه ترأس إبراهيم دسوقي، رئيس قطاع تموين شرق، حملة على التجار التموينيين بمركز الإبراهيمية، أسفرت جهودها عن ضبط 316 زجاجة زيت طعام زنة الواحدة لتر والوزن الفعلى 750 لتر، واستخدام علامات تجارية مقلدة للغير مما يُعد غش تجارى، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

كما تم تحرير المحضر رقم260 جنح .ا.د ط الإبراهيمية، ضد «ا.ج.ا» صاحب مجمع للسلع الغذائية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية، وضبط 72 زجاجة زيت طعام واستخدام علامات تجارية مقلدة للغير مما يعد غش تجارى، وتم التحفظ عليهم وتحرير المحضر رقم 259جنح.ا.د الإبراهيمية ضد «م.ا.ع» تاجرة تموينية بكفورنجم، كما تم ضبط التاجر «ر.م.ع» بناحية كفور نجم، يقوم بتحصيل مبالغ بسعر أعلي من السعر الرسمى للسلع التموينية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 253 جنح ا.د الإبراهيمية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لتجار تموينيين لاستمرار الغلق وعدم ممارسة النشاط التموينى، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وأسعارها.