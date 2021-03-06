شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار فى قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

وأوضحت النماذج، أن الحرارة اليوم تميل نحو الارتفاع حيث يكون الطقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من شمال ووسط الجمهورية ويميل للحرارة جنوبًا، ويبقى بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وتسود أجواء مشمسة على كافة المناطق مع رياح خفيفة الى معتدلة، تنشط على ساحل البحر الاحمر حيث تميل حالة البحر هناك للاضطراب الخفيف، بينما يكون البحر المتوسط معتدلًا، كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الشمالية، تصل لمستوى الضباب بوسط سيناء.وفى سياق متصل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .