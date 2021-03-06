شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وارتفاع بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر عن الجوية المتوقعة من اليوم السبت 6 مارس 2021 إلى الخميس 11 مارس 2021، موضحة أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

يوم السبت 6 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 7 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الإثنين 8 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع أخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجة مئوية يسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

- يوم الثلاثاء 9 مارس:

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

يوم الأربعاء 10 مارس :

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

واعتبارا من يوم الخميس 11 مارس انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا .