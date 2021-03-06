شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توريد معدات منظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق البدء المرحلى للمنظومة، والتى تتولى مهمتها شركة إماراتية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزيرة فى بيان لها، أن نجاح منظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة هو هدف هام لن يتم التنازل عن تحقيقه، ليتكامل مع عوامل نجاح الخروج بالعاصمة كنموذج حقيقى للتخطيط العمرانى البيئى المستدام، كعاصمة مصر المستقبل، ومثال حقيقى لمدينة مستدامة ضمن توجه الدولة نحو إعلان مدن مصر مدنا مستدامة للأجيال القادمة.

وتفقدت الوزيرة موقع 20 معدة ضمن معدات منظومة نظافة ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، من إجمالى 50 معدة جارى استلامها ووضعها حيز التنفيذ، مشيرة إلى وجود 18 معدة فى طور الاستلام للعمل بالحى الحكومى فور تشغيله، واستمعت لشرح وافٍ عن أنواع المعدات ووظائفها والتكنولوجيا المستخدمة بها وخطط عملها وآليات المتابعة والمراقبة لعمليات التشغيل.

كما تحدثت وزيرة البيئة إلى عدد من العاملين بمنظومة نظافة العاصمة الإدارية حول التدريب والتأهيل الذى تلقوه قبل توليهم مهام عملهم، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية خاصة فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد مسئولو الشركة أن العاملين بالمنظومة ويصل عددهم بالمرحلة الأولى 120 عاملا وسائقا، يتم اختيارهم بعناية ويتلقون مجموعة من التدريبات المتنوعة على أحدث طرق التعامل الآمن مع المخلفات آليات استدامة المعدات، وتأهيلهم للعمل كمقدمى خدمة بمنظور مختلف، بالإضافة إلى اختبار السائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة لتأهيلهم لممارسة مهامهم بأمان واستدامة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التى قد تواجه تراكمات، مشددة على ضرورة الاهتمام بالعامل البشرى فى المنظومة والحرص على تلقيهم دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، حيث وجهت بسرعة التنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة وشركة بيئة لتدريب العاملين بمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية ضمن الجانب التدريبى الذى تنفذه الوزارة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتأهيل العاملين بمنظومة إدارة المخلفات الجديدة، بحيث يتم تدريبهم على آليات المنظومة الجديدة للمخلفات بالدولة، والقانون الجديد لإدارة المخلفات الذى تم إصداره مؤخرا وما يحويه من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى إدراجهم كمقدمى خدمة ضمن الجلسات التشاورية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة جاءت بناء على الاتفاق الذى تم خلال الاجتماع الذى عقدته مع مسئولى الشركة الإماراتية بحضور اللواء عادل الزميتى مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع فى العمل داخل جمهورية مصر العربية. وأكدت الوزيرة خلاله على استعداد جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى اللازم، وخاصة فى تنفيذ حملات التوعية الخاصة بإدارة المخلفات ضمن الحملة القومية "جميلة يا مصر" التى تنفذها وزارة البيئة للتوعية بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

ويأتى اختيار الشركة الإماراتية لتولى مهمة نظافة العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار آليات اختيار دقيقة تحكمها مجموعة من المعايير تولتها شركة العاصمة، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدعم منظومة المخلفات بالعاصمة الادارية من بداية البدء فى اختيار الشركات إلى أن وقع الاختيار على هذه الشركة لتولى المهمة من ضمن 66 شركة محلية وعالمية انتهت إلى 5 شركات، تم دراسة المواصفات الفنية والمالية لكل منها ومعاينة أعمالها على الطبيعة، واختيار الأنسب والأفضل لتولى المهمة فنيا وماليا، وبعد توقيع عقد خدمات أعمال النظافة داخل العاصمة الإدارية مع الشركة الإماراتية تم توريد جزء كبير من المعدات والسيارات الخاصة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع، وجارى استكمال باقى المعدات تدريجياً.

وتم تخصيص مساحة 305 أفدنة بطريق القاهرة – السويس تبعد عن العاصمة بحوالى 16 كيلو متر لمعالجة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وأعمال الدفن الصحى الأمن حيث سيتم استخدام أحدث التكنولوجيات فى عمليه المعالجة وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى للشركة فى التصور الخاص بتلك المنطقة، كما تم تخصيص مساحة 3.5 فدان داخل العاصمة للشركة كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة، وتبدأ الشركة التنفيذ التجريبى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجارى تمهيدا لبدء التشغيل الفعلى للمنشآت بالعاصمة، وخاصة الحى الحكومي، حيث تتضمن المرحلة الأولى 50 معدة لتنفيذ المنظومة، وتم تدشين 20 معدة وجارى الانتهاء من اجراءات تدشين المتبقي، بالإضافة إلى استلام 18 معدة بتكنولوجيا ألمانية لأعمال نظافة الحى الحكومى جارى تدشينها لبدء العمل التجريبى بها قبل انتقال الوزارات إلى الحي.



وزيرة البيئة خلال تفقدها مقر معدات النظافة



العاملون بمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية



جانب من العاملين بمنظومة المخلفات



معدات النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة