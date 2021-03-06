شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء إطلاق "برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية"، مؤكدة أن ذلك يأتى اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى مجالات وقطاعات الدولة، وانطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائى فى مصر.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابى بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، وذلك من خلال منح هيئة الدواء المصرية شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا للمعايير التى تضعها هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور مدحت الغباشى رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء، أن برنامج الاعتماد يسهم فى اختصار الوقت اللازم لفحص ملفات المستحضرات الصيدلية البشرية، وإصدار نتائج التحليل الخاصة بها، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى من خلال توفير دواء ذو جودة ومأمونية وفاعلية للمريض.

وأضاف أن تعزيز نموذج مراقبة الجودة من خلال برامج الاعتماد أصبح من أهم أولويات صنع السياسات التى تساهم فى تقدم صناعة الدواء وتنميتها، وأن هيئة الدواء المصرية تلتزم بتطوير أطر عمل تساهم فى دمج نظام الجودة فى جميع مراحل الرقابة على الأدوية، وهو ما يحقق صالح المرضى وجميع الأطراف المعنية فى الحصول على دواء آمن وفعال.

وقال إن الأطر التى وضعتها هيئة الدواء المصرية لهذا البرنامج متوافقة مع مواصفات شهادة ISO 17025 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات التحليل وتمت بالتعاون مع شركاء الصناعة، لضمان توافر علاجات آمنة وفعالة بأعلى معايير الجودة، لتشجيع الاستثمار فى قطاع الدواء وتعزيز القدرة التصديرية للصناعات الدوائية بمصر.