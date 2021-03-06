شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 7 محال جزارة تبيع لحوما فاسدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية الطب البيطري، ضبط (7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (178 كيلو جرام لحوم "بقرى – ضانى" ذبح خارج المجازر وتزوير أختام – 17 كيلو جرام أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2 مصنع "غير مرخص – مرخص") بنطاق قطاع أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (3 طن مواد غذائية) بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.