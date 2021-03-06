بقيمة 6.3 مليون جنيه.. سقوط 4 تاجر مخدرات في سوهاج وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – الأمن المركزي)، ومديرتي أمن (سوهاج – أسيوط) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وفي نطاق مديرية أمن سوهاج: ضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالي – سيارة – هاتف محمول -ميزان) بحوزة عاطلين – لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6٫250٫000 ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

وفي نطاق مديرية أمن أسيوط: ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 50 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.