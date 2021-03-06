العظمى تصل لـ33.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

وتابع الخبراء: "الارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى الاثنين المقبل، واعتباراً من الثلاثاء إلى الأربعاء، تشهد البلاد ارتفاعا آخر ملحوظ في درجات الحرارة على كافةِ الأنحاء".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 -12 حتى الاثنين المقبل، والسواحل الشمالية 21- 14، والمناطق الجنوبية من 26 حتى 31 درجة نهارا، ثم يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع لتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 - 16، السواحل الشمالية 26-17، جنوب الصعيد 33- 15.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة هو وجود شبورة مائية على القاهرة حتى شمال الصعيد، وشوائب عالقة أيضًا على القاهرة والوجه البحري، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال على السواحل الشمالية.