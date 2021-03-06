بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالخرطوم في مستهل زيارته للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - أجريت صباح اليوم السبت، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة السودانية الخرطوم في مستهل زيارته الرسمية، التي تستغرق يوما واحدا، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري لكلا البلدين

واستعرض الرئيس السيسي وعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حرس الشرف الجمهوري ثم حيا الرئيس السيسي كبار مستقبليه من الوزراء السودانيين.

وحيا البرهان أعضاء الوفد المصري المصاحب للرئيس السيسي، ثم التقط الرئيسان الصور التذكارية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق اليوم.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وتشهد الزيارة أيضا التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.