شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد اجتماع مشترك مع وزارة الري لمناقشة تراخيص الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس مدحت حنا، رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.

وقامت اللجنة العليا بمناقشة عدد (26) موضوعا بمحافظات البحيرة ودمياط والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول عدد (18) طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (7) طلبات لاستيفاء باقى الأوراق والموافقات، ورفض عدد (1) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.

وصرح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى في السياحة بالتعاون مع البرنامج للإنمائى للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.