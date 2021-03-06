شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معرض الصناعات الحرفية بقرية شما في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء من بينهم الإسكان والصحة والتنمية المحلية، اليوم، معرض الصناعات الحرفية بقرية شما بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

يشتمل المعرض على معروضات للصناعات اليدوية والحرفية التي تتميز بها محافظة المنوفية كالسجاد الحريرى والخزف والفخار.

يأتي ذلك ضمن زيارته إلى محافظة المنوفية، اليوم، لتفقد مشروعات وافتتاح أخرى كمحطة مياه القرنين ومبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي ومحطة مياه الحامول بمركز منوف وبدء العمل بمشروع حياة كريمة لتطوير القرى بقرية شما مركز أشمون، حيث بدأت أعمال تركيب خط الغاز وإنشاء مجمعات تنموية وإقامة مدرسة الشهداء وتفقد معرض للصناعات الحرفية والتى تنتجها المحافظة كالفخار والسجاد الحريرى والخزف.

