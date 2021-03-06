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غدًا .. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا للفائزين بها بـ القاهرة الجديدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 7 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بحي اللوتس (G H) للفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تخصيص الأيام من الاثنين 15/3/2021: الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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