شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الفريق كمال عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد إيهاب محمد أبوبكر السيد للتعزية في وفاة الفريق فخري كمال أحمد أحمد عامر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اسم اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الراحل إلى رتبة فريق فخري.

وقرر منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي نعى الفريق عامر، الذي وافته المنية، الخميس.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب».

وكان الفقيد خير معلم وقائدا مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.