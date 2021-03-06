شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بخصوص قناة مكسبي سبورت 1و2 .. وإصلاح عطل قناة مكسبي الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مجموعة قنوات مكسبي عن إصلاح عطل قناة مكسبي الفضائية بعد توقف دام عدة أيام، بسبب عطل فني من القمر الصناعي حسبما سبق وإدارة قناة مكسبي الفضائية الأسبوع الماضي، وأصدرت مجموعة القنوات بيانًا بخصوص تشغيل قناة مكسبي سبورت الفضائية أعلنت فيه عن مفاجأة بخصوص القناة.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معدل التصحيح 4/3 .

أصدرت مجموعة قنوات مكسبي بيانًا بخصوص قناة مكسبي سبورت 1 وكذلك قناة مكسبي سبورت 2، قالت فيه إن القناة ستبدأ البث خلال ساعات مباشرة بدون بث تجريبي، وقالت القناة انتظروا المفاجأة خلال الساعات القادمة، وطلبت من متابعيها انتظار الترددين الجديدين للقناتين.

وتوقع الكثيرون من متابعي القناة في التعليقات على البيان أن تكون المفاجأة التى أعلنت عنها مجموعة قنوات مكسبي سبورت هي إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم وكذلك مباراة الزمالك والترجي اليوم أيضًا.

وكانت مجموعة قنوات مكسبي سبورت أعلنت عن توقف البث عبر قناتيها مكسبي سبورت 1 و2 بسبب عدم وصول البث إلي بعض الدول العربية، وكذلك عدم جودة البث، ولذا قررت تغيير تردد القناتين.

كان تردد قناة مكسبي سبورت 1 الذى أعلنت عنه القناة قبل الإعلان عن تغييره ولم تعلن بعد التردد الجديد هو:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز : 27500

التردد : 11095

الاستقطاب : أفقي .

بينما كان تردد قناة مكسبي سبورت 2 الذى أعلنت عنه القناة قبل الإعلان عن تغييره إلي تردد جديد لم يعلن عنه بعد هو:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

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