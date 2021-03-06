شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بئر سطحية لزراعة وتشجير منطقة السوق بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء عن حفر بئر سطحية بالقرب من سوق الجملة المطورة بالعريش بالتعاون مع إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس محمد محمد زينهم، مدير القسم الهيدرولوجي بفرع معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء إنه سيتم الاستفادة من المياه المستخرجة من البئر لزراعة وتشجير محيط سوق الجملة.

من جانبه، قال محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، إنه يقع على مساحة 14 فدانًأ على الطريق الدولى «العريش- القنطرة شرق»، ويضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ومجمع مطاعم وكافيتريات ومحلات خدمية متنوعة بإجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ مسجد وخزان رئيسي للمياه ومبنى إدارى وبوابات إلكترونية، إلى جانب غرف للأمن والإطفاء ونقطتى شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية وساحتي انتظار للسيارات.