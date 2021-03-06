شكرا لقرائتكم خبر عن شما .. قرية تحييها مبادرة حياة كريمة ويزورها رئيس الوزراء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء اليوم من بينهم الإسكان والصحة والتنمية المحلية لتفقد بدء أعمال مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى حيث سيتم تطوير 81 قرية بمركز أشمون والشهداء في محافظة المنوفية من بينهم تلك القرية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حياة كريمة حيث تم البدء في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

كما تم البدء الفعلي في توصيل خدمات الغاز الطبيعي بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وأضاف المحافظ أنه تم توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية شما والتي تم تنفيذ ما يقرب من 2900 متر طولي تقريبا بالشوارع الفرعية حتى الآن ،واستكمال مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بالقرية والتي تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ توصيل المياه لعدد 8 شوارع للمناطق المحرومة بالقرية والتي وصل تنفيذه حتي الآن إلى 950 م طولي تقريبا، وبدء أعمال الإنشاء لمدرسة الشهداء بشمال حيث تم الانتهاء من أعمال شد الاخشاب والحدادة للقواعد الخرسانية تمهيداً لصبها. مشيرا إلى

أنه تم عمل الحصر النهائي للاحتياجات الفعلية والتي تمس أولويات المواطنين في القرى التي تستهدفها المبادرة والتي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بحضور الجهات المسئولة والمعنية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنفيذها للوقوف على مراحل وخطوات الإعداد ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادر وتحقيق نسب انجاز واقعية على الطبيعة.