شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالخرطوم فى مستهل زيارته للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الخرطوم فى مستهل زيارته للسودان.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.