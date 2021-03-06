شكرا لقرائتكم خبر عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النشرة القومية للتشغيل، عن توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة خلال شهر مارس الجاري.

تتضمن نشرة التوظيف النصف شهرية هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتهدف النشرة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل"، وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وهذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى : القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادى الجديد، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضى فى النشرة السابقة وعددها 3177 فرصة عمل .

وفرص العمل المتوفرة بالقاهرة 400 ممثل خدمة عملاء، مؤهل عالى مع إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية، والرتب من 7 آلاف إلى 10آلاف، فضلا عن 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء لنسبة الـ5% لذوى الهمم ويكون قادرا على العمل، مع إجادة الحاسب الآلي، و 1000 فرصة ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه، و10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه، و5 مسئولي مبيعات و7 إدارى، و120 فنى صيانة، و40 مندوب مبيعات، و 50 سائق درجة أولى وثانية، و20 مساعد فنى مصاعد، و5 سكرتارية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و34 مشرف أمن، و391 فرد أمن، و30 كاشير، و30 شيف، و 10 موظفين مراقب كاميرات، و5 بائع إلكترونيات، و145 بائعاً بأقسام بقالة وخضروات وفاكهة .

وفرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 6 مهندسين ميكانيكا، و 3 مهندسين كهرباء و 5 مساعد ميكانيكا، و 25 منسقة ميدانية، و2 مدخل بيانات، و 3 كاشير و 4 منسق ممرات، و 215 عامل إنتاج، و 40 سائقاً، و15 مساعد إنتاج، و 12 مندوب مبيعات، و50 فنى لحام، و 50 فنى دوكو سيارات، و 20 فنى خراطة، و 20 برادة وتجميع، و 50 فنى تشطيبات، بحوافز شهرية وحوافز الإنتاج وزيادة سنوية.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت فى 6 طبيب مقيم، و 2 أخصائية تمريض، و 2 ممرضة داخلية، ومهندس IT براتب 5000 جنيه، و 5 مندوب، و20 سائقاً، و 15 خراط، وبراد، ولحام، و 115 عاملة خياطة، و 5 مشرف جودة، و 10 عامل تعبئة، ومبرمج، و 2 مهندس حاسب آلى، وأخصائى جدة منتجات، و 150 عامل غزل، و 10 مندوب مبيعات و 10 تى سيلز و 15 محضر .

وفى الدقهلية يوجد 72 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها، فى تخصصات مختلفة منها : أخصائى ميدانى، و2 منسقة ميدانية، و 3 فرد أمن، و 20 عاملا، و 15 مهندس زراعى، و 5 دكتور بيطرى، و12 أخصائى ائتمان، و 2 موزعين، و 2 مندوب تسويق و 2 مندوب مبيعات .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : 50 وكيل تأمين، و50 مندوب تسويق ومبيعات .

وفى الوادى الجديد يوجد فرص عمل لـ 5 أخصائى نظم معلومات، و 5 معاون، و4 عامل زراعى، و4 عامل نظافة، و20 أخصائى خدمات مالية و 10 محاسبين امين مخازن .

وهناك عدد من الوظائف فى أسيوط تضمنت : 240 فرد أمن، و كيميائية، و 3 مشرفة، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، وعاملة تأهيل مهنى، و2 مشرف إنتاج، و5 عامل إنتاج، و5 عامل خدمات معاونة، و 10 سائق درجة ثانية، و 20 عامل نظافة، و 2 دليفرى، واخصائية تمويل، و 2 مسئول ائتمان .

وفى المنيا يوجد 58 فرصة عمل متاحة، منها : 35 عامل حياكة، و مشرفة، وعامل بيع، و4 مسئول ائتمان، و2 مهندس سلامة وصحة مهنية براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه، و15 أخصائى تسويق .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها : مدير إنتاج، و2 مدير مخازن، وأمين مخزن، و 54 عامل إنتاج، وعامل نظافة، و2 مشرف إنتاج، و33 عامل خياطة، و20 عامل تعبئة، و4 صيدلى، و4 كيميائى، و20 مندوب مبيعات و2 مهندس الكترونيات، و2 سكرتارية .

وفيما يلى تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :



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