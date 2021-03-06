شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 62 رحلة تقل 5794 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 62 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 5794 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير اليوم، 62 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، ميلانو، جينيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، اديس ابابا، الشارقة، اربيل، عنتيبي، الخرطوم"، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5794 راكبا.