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مكتب التمثيل العمالى بميلانو ينجح فى تحصيل مستحقات مصرى وتوفير 35 فرصة عمل

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القاهرة - سامية سيد - نجح مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة بميلانوإيطاليا فى تحصيل 2000 يورو، أى ما يوازى 37 ألفا و400 جنيه مصرى تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لعامل مصرى تقدم بشكواه ضد صاحب العمل، فضلا عن توفير 35 فرصة عمل داخلية.

وتم تكليف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، وذلك فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس ، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وكشف تقرير لمكتب التمثيل العمالى بميلانو، عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، أشار فيه الملحق العمالى مجدى حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، إلى توفير 35 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 5 شكاوى وديا، ومازال 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 94 زيارة ولقاءً وتقديم استشارات، منها زيارتان خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و14 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءات مع التجمعات العمالية، و75 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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