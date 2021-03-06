شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية والثانوية الأزهرية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية بشمال سيناء، امتحانات نصف العام، وسط إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الأزهر الشريف.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن طلاب الصف الثاني الإعدادي يؤدون امتحان المواد الثقافية، بينما يؤدى طلاب المرحلة الثانوية للقسم الأدبي امتحان مادة اللغة الإنجليزية وعلم النفس، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحان مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء"، فيما يؤدى طلاب الشعبة الإسلامية امتحان مواد اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

أشار أبو القاسم ، إلي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم عن طريق الكواشف الحرارية، وتطهير ورش لجان الامتحانات والحفاظ على التباعد بين الطلبة داخل اللجان، وارتداء الكمامات الواقية.

بدوره، أكد إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية يبلغ 1925 طالبا وطالبة، بينما عدد طلاب المرحلة الثانوية يبلغ665 طالبا وطالبة.