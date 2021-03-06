شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة في جنوب سيناء 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن افتتاح معرض شتلات الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق تواكباً مع العيد القومي للمحافظة.

وقال «فودة» إن المعرض يقام بمدينة شرم الشيخ ويتم افتتاحه يوم 20 مارس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين تواكباً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ويشتمل المعرض على شتلات وزهور مختلفة الأنواع ومستلزمات الحدائق والمساحات الخضراء ونباتات الزينة، بالتعاون مع وحدة بحوث الصحراء لانتاج الشتلات بطور سيناء، وعدداً من الشركات والمشاتل للقطاع الخاص بالإضافة للعسل الجبلي والاعشاب الطبية، وزيت الزيتون وبعض المشغولات البدوية والتراثية.

ووجه المحافظ الدعوة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين ومديري الفنادق لزيارة المعرض لتغطية احتياجاتهم من شتلات الزهور ونباتات الزينة ولوازم حدائقهم والمساحات الخضراء بفنادقهم ومنشآتهم السياحية.