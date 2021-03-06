شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بينها معرض أباظة، بنك HSBC، بنك بيريوس، قرية جراند بيتش، ومكتب التنشيط السياحى، وذلك صباح اليوم السبت لمدة ٥ ساعات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا.

وأرجع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر سبب فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.