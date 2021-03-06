شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل طلاب أولى ثانوى لأداء امتحان الفصل الأول بإجراءات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس طلاب الصف الأول الثانوى، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى ثانى أسبوع للاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، وتبدأ لجنة الامتحان لطلاب 15 محافظة فى التاسعة صباحاً، فيما تتاح منصة الامتحان الإلكترونى للطلاب بباقى المحافظات فى العاشرة صباحاً.

وشهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية حماية الطلاب من كورونا، حيث تم قياس حرارة الطلاب لحظة دخولهم إضافة إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.