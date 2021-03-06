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شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل طلاب أولى ثانوى لأداء امتحان الفصل الأول بإجراءات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية حماية الطلاب من كورونا، حيث تم قياس حرارة الطلاب لحظة دخولهم إضافة إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد.
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.
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