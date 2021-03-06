شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس حدائق الحيوان: مفاوضات مستمرة مع بنجلادش لاستيراد فيل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحديقة تسعى لإحضار فيل أسيوى فى أسرع وقت، وتسعى أيضًا لتطوير بيت الفيل ليكون وفق المواصفات العالمية.
وتابع: أنه جرى استيراد حيوانات جديدة فى الفترة الأخيرة من بينها الزراف والدب الروسى، والنمور البنغالية بشراستها وجمالها، قائلا: "وفرنا حيوانات كثيرة ومستمرون فى التطوير".
يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، استقبلت مؤخرا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.
وجاء استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.