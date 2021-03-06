شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس حدائق الحيوان: مفاوضات مستمرة مع بنجلادش لاستيراد فيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن استمرار المفاوضات مع بنجلادش وزيمبابوى لاستيراد فيل فى حديقة الحيوان الجيزة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحديقة تسعى لإحضار فيل أسيوى فى أسرع وقت، وتسعى أيضًا لتطوير بيت الفيل ليكون وفق المواصفات العالمية.

وأشار رجائى، إلى أن الحديقة حريصة على استقطاب فيل أسيوى وليس إفريقيا، خاصة أن الفيل الأسيوى أكثر هدوءًا ومحب للأطفال على عكس الفيل الإفريقي الذى يكون أكثر شراسة ويحتاج لفترة تأهيل وترويض. وتابع: أنه جرى استيراد حيوانات جديدة فى الفترة الأخيرة من بينها الزراف والدب الروسى، والنمور البنغالية بشراستها وجمالها، قائلا: "وفرنا حيوانات كثيرة ومستمرون فى التطوير".

يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، استقبلت مؤخرا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.