شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي.. القائمة تضم 19 لاعبًا فقط وليس 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار بيتسو موسيماني ، المدير الفني لفريق النادي الأهلي ، قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال افريقيا 2021، ونعرض تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي المتوقع فى مباراة الأهلي اليوم السبت 6-3-2021.

استقر بيتسو موسيماني على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب مبكرًا واختار 19 لاعبًا فقط ضمن قائمة المباراة، ونعرض لحضراتكم التشكيل المتوقع ان يلعب به النادي الأهلي اليوم أمام فيتا كلوب الكونجولي:

حراسة المرمي :

محمد الشناوي

خط الدفاع :

بدر بانون - محمد هاني – أيمن شرف - ياسر إبراهيم / محمود وحيد

خط الوسط :

حسين الشحات - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - حمدي فتحي/ أليو ديانج

خط الهجوم :

والتر بواليا

رغم سماح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بأن تضم القائمة 20 لاعبًا إلا أن موسيماني اختار 19 لاعبًا فقط كما يلي:

حراسة المرمي :

محمد الشناوي – مصطفي شوبير – علي لطفي

خط الدفاع :

بدر بانون - محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمود وحيد - أيمن أشرف - محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :

حسين الشحات - حمدي فتحي - جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم :

مروان محسن - والتر بواليا - محمد شريف

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