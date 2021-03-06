شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفيه تستعد لاستقبال رئيس الحكومة ووزراء لافتتاح مشروعات وتفقد مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكملت محافظة المنوفيه استعدادتها لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وذلك في جولة تفقدية في عدد من المراكز ولتفقد مشروعات وافتتاح أخرى كمحطة مياة القرنين ومبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمى ومحطة مياة الحامول بمركز منوف.

وبدء العمل بمشروع حياة كريمة لتطوير القرى، ومنها قرية شما مركز أشمون حيث بدأت أعمال تركيب خط الغاز وإنشاء مجمعات تنموية وإقامة مدرسة الشهداء وتفقد معرض للصناعات الحرفية، التي تنتجها المحافظة كالفخار والسجاد الحريرى والصدف.

حيث قامت مجالس مدن محافظة المنوفيه بشن حملات نظافة مكثفة ورفع تجمعات القمامة وازالة الاشغالات والتعديات ورصف وتسوية عدد من الطرق

من جانبها، أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سيزور بصحبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مبني الطوارىء والحالات الحرجة بمستشفي شبين الكوم التعليمى اليوم في زيارة تفقدية مع وصول بعض التجهيزات اللازمة لتشغيل المستشفى المكون من 8 طوابق بقوة 230 سرير على احدث النظم والتكنولوجيا الحديثة لتكون طفرة في المنظومة الطبية بمحافظة المنوفية.

وأضاف النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ أنه سيتم افتتاح محطة مياة الشرب بقرية القرينين، المقام على مساحة 8 فدان ويعمل بطاقة 43 ألف م3 / يوم ويخدم 280 ألف نسمة بمركز ومدينة وقرى الباجور، يمثل نقلة نوعية متميزة على ارض المحافظة في مجال مشروعات مياه الشرب.