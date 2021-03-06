شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلا .. حالة الطقس اليوم السبت 6 مارس 2021 و درجات الحرارة بـ المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، وكذلك على جنوب سيناء مع رياح نشطة، كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشفت الهيئة، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26