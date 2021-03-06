شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا..استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه ليومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصادر متنوعة، أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2721 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1292 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 1429 مسافرًا.