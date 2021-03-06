شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية بمركز علوم الحاسب بالعريش بتخفيضات 50% للعاملين بالحكومة والطلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة ، عن عقد عدد من الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر المركز بمبني مجلس مدينة العريش.

وقال عبد المنعم إبراهيم أبو رياش مدير عام المركز، أنه في نهاية الدورات التدريبية ، يقام حفل للمتدربين، يوزع من خلاله شهادات معتمدة بخاتم النسر لاجتياز الدورة التدريبية.

أضاف أبو رياش، أنه بناء علي توجيهات العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة المركز، يتم خصم 50% من قيمة الدورة للعاملين بالحكومة والطلبة وأعضاء الجمعيات الخيرية .