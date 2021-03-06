شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تحصل علي لقاح كورونا بالعريش: أوجه الشكر للرئيس السيسي علي رعاية المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحاجة زينه الشبراوي سيد احمد، أول سيدة تحصل علي لقاح كورونا بشمال سيناء، أنها توجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي رعاية المصريين ، وخاصة كبار السن، والتوجية بتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لهم.

وأكدت الشبراوي، في تصريح خاص للمصري اليوم،أنها تلقت اللقاح بعد ساعات من التسجيل في الموقع الخاص بوزارة الصحة، حيث تلقت اتصالا من الصحة بالتوجه الي مستشفي العريش لتلقي اللقاح..موجه الشكر للدولة علي اهتمامها ورعايتها بالمواطنين وخاصة كبار السن، والشكر للمستشفي علي الاهتمام الكبير والإجراءات الميسرة لتلقي اللقاح.

وكان الدكتور الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أعلن عن توزيع أول دفعة من لقاح كورونا علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، بمركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفي العريش العام بحضور الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي والدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف ، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات ود احمد منصور مدير مستشفى العريش

وأشار شوكة إلي وصول عدد 200 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الي مركز التوزيع في مستشفي العريش العام..مؤكدًا علي إخطار 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقي اللقاح عن طريق الرسائل النصية .

بدوره أكد الدكتور رمضان توفيق علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح..مشيرًا إلي أن العمل مستمر في تلقي تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا ، على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح.. كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقي اللقاح بمستشفى العريش العام لأبناء بشمال سيناء

وأشار الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام، أنه يوجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح بمركز تلقي اللقاح بمستشفي العريش العام.. لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأشار إلى أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف ، ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأوضح فتحى عثمان مسؤل التثقيف إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن على رقم 15335 للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.