شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 6-3-2021 .. والتوقعات اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في البورصات العالمية أمس الجمعة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي للتعاقدات الآجلة، بينما ختم سعر الذهب أمس على ارتفاع بالنسبة للعقود المباشر، وتماشي سعر الذهب اليوم في مصر مع الأسعار العالمية، والتى من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب اليوم السبت وغدًا الأحد استقرارًا فى الأسعار بسبب عطلة البورصات العالمية انتظارًا لبدء العمل يوم الإثنين المقبل الموافق 5-3-2021.

استقرت أسعار الذهب اليوم فى مصر حول أسعار ختام تعاملات أمس الجمعة، وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر 858 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 751 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 فى مصر 644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6008 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب فى مصر تصل إلي 26693 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم فى مصر يصل إلي نحو 858 ألف جنيه.

يتوقع أن تستقر أسعار الذهب اليوم فى مصر خلال تعاملات يومي السبت والأحد بسبب تحكم سعر السوق فقط وقانون العرض والطلب المحلي فى أسعار الذهب فى داخل مصر، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار وتنخفض خلال اليومين فى حدود 3 جنيهات على الأكثر، حتى حين عودة عمل البورصات العالمية.

وتتحكم فى أسعار الذهب عمومًا القوي الشرائية داخل السوق المحلي المعروفة باسم قوي العرض والطلب، وكذلك الارتفاعات والانخفاضات فى سعر الدولار والذى يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الذهب عالميًا ومحليًا بالطبع، بالإضافة إلي أسعار الذهب عالميًا والتى تحددها الأسعار فى البورصات العالمية للتعاملات المباشرة والتعاقدات الآجلة.

شهدت أسعار الذهب عالميًا فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي فى البورصات العالمية ارتفاعًا للسعر فى للتعاملات المباشرة، بينما انخفض السعر بالنسبة للعقود الآجلة.

ووصل سعر الذهب للتعامل المباشر ختام تعاملات أمس إلي 1700.06 دولار، بينما كان سعر الفتح 1697.04 دولار، وكان النطاق السعري خلال تعاملات الجمعة؛ آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي يتراوح بين 1687.17 دولار 1707.56 دولار بنطاق سعري 20.39 دولار.

وانخفض سعر الذهب مساء الجمعة في أخر أيام تعاملات البورصات العالمية للأسبوع الماضي إلي 1698 دولار، وكان سعر الفتح أمس 1695.60 دولار، والمدي السعري خلال تعاملات الجمعة تراوح بين 1684.05 دولار و1705.60 دولار بنطاق سعري يبلغ 21.55 دولار.

وانخفض سعر الذهب للعقود الآجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي من سعر افتتاحي يوم 1-3-2021 يبلغ 1732.80 دولار إلي 1698 دولار فى ختام تعاملات أمس الجمعة بانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الفائت يبلغ 34.8 دولار.

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