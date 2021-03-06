شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف موعد مباراة الزمالك والترجي في دور المجموعات، الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2021، ليكون الموعد مساء يوم السبت المقبل.

تبدأ مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021 فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر ، والتى توافق الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتقام مباراة الزمالك ضد الترجي علي استاد رادس في تونس فى الجولة الثالثة من دور المجموعات في وري أبطال أفريقيا 2021.

تملك مجموعة قنوات بين سبورت حق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021، ووأسندت إدارة مجموعة قنوات بين سبورت نقل مباراة الزمالك والترجي التونسي من خلال قناة بين سبورت 4 - beIN Sports 4 HD المشفرة.

القمر الصناعي : نايل سات - التردد 12265 / 12264 - معامل الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي - الجودة : HD - معامل التصحيح: 2/3

القمر الصناعي : سهيل سات - التردد : 11547 - معامل الترميز : 27500 - الاستقطاب : عمودي - الجودة : HD - معامل التصحيح: 2/3 .

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