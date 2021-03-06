شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام خادمة وعاطل بسرقة سيارة شقيقة روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط خادمة استعانت بعاطل فى سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، بمنطقة التجمع الأول.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض عليهما.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، وجرى القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهرب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وألقى القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.