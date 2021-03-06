كيف يعمل لقاح كورونا فى الجسم بعد التطعيم؟.. الصحة تُجيب

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة عمل لقاح كورونا في الجسم بعد الحصول عليه، وقالت: عندما يخترق الجسم مسبب للمرض مثل الفيروس أو البكتيريا فإن الجسم يكون أجساما مضادة له.

وتابعت وزارة الصحة، أن اللقاحات تحتوى على أجزاء من الفيروس جرى إضعافها أو تعطيلها ما يؤدى لحدوث استجابة مناعية وتكون أجسام مضادة ولكنها غير مسببة للمرض.

يذكر أنه جرى تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات) و4 مراكز بمحافظة الجيزة (مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص)، و3 مراكز بمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتخصيص مركزين بمحافظة القليوبية (مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).