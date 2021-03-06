شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة يكشف مشاكل قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن الفارق بين قانون الأحوال الشخصية الجديد، والقديم الذي يتسبب في حالة من الجدل في الآونة الأخيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون الجديد جهد مشكور من مجلس الوزراء، وأداء رائع في ظل الظروف التي نعيشها.

وأضاف المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن القانون الجديد خطوة تم انتظارها أكثر من 50 عامًا في ظل قوانين متردية أفسدت الحياة الأسرية في مصر.

واستطرد أن الأحوال الشخصية مبعثرة بين نحو 10 قوانين أخرى، لكن القانون الجديد جمع كل ما يخص الأحوال الشخصية، كما أنه عالج القصور التشريعي وأوجد ما ينظم الخطبة والزواج.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون الرؤية التي لم يتم تعديلاها منذ 100 عام تعد إنجازًا في القانون الجديد، حيث أنه أعطى الزوج حقه في الاستضافة.

واختتم أن أهم مشاكل قانون الأحوال الشخصية الجديد هو تجاهل الطاعة، متسائلا كيف تم تجاهل هذا الأمر المهم، لذا لا بد من إضافتها.