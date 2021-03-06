شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء: كوفيد 25 ليس له علاقة بمسلسل النهاية وهو تطور خيالي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف إن مسلسل كوفيد 25 من قصتي وتأليفي وسيتم عرضه رمضان المقبل، وليس مأخوذ من مسلسل النهاية وهو مسلسل صعب على الرغم من أنه 15 حلقة.

وأضافت إنجي خلال لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس، أن معظم الشخصيات مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لكورونا «خيالي»، وأتمنى أن يصل إلى الجمهور.

وعن كيفية إقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت إنجى إن يوسف ذكي جدا في اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر أنه زوجي، وأنا سعيدة بأن زوجي يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا.

وأشارت إنجي إننا اختلفنا في مسلسل «اسم مؤقت» وكنت أريد أن يقوم بتغير اللوك وهو كان غير مقتنع.