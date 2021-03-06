شكرا لقرائتكم خبر عن أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط منذ 126 عاما بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وكشف المهندس أحمد شوقى شمة مدير محطة كهرباء سيدي كرير، والذى أكد أن الوحدة البخارية التى جرى إنشاؤها منذ 126 عاما وضعت في وحدة زجاجية للحفاظ عليها كتراث قديم، وإتاحتها لكل الوفود الأجنبية العاملة في مجال الكهرباء لزيارتها.
وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": المحامى الفرنسى مانولدى الذى كان يقطن فى شارع صلاح سالم بالإسكندرية، يعتبر أول مشترك فى إدخال التيار الكهرباء فى 11 مايو 1895، بالإضافة إلى أن أحد البنوك بالإسكندرية يعتبر ثانى مشترك على مستوى الجمهورية فى العام نفسه.
وقال شوقى، أن الوحدة البخارية التى جرى إنشاؤها منذ 126 عاما تبلغ قدرتها 26 كيلو وات، لافتا إلى أنها كانت تستخدم لإنارة المصابيح فقط، وكان المشترك يحاسب على عدد المصابيح الموجودة لديه فقط.
وتعد جمعية البحارة والجنود "المركز الثقافى اليونانى حالياً" أول جميعة يتم إدخال التيار الكهربائى لها عام 1898، وأول مسجد تجرى إنارته باستخدام الكهرباء هو مسجد النبى دانيال بالإسكندرية فى 14 يناير عام 1901 والكنيسة الإنجيلية فى 26 فبراير 1896، وأول قنصلية تشترك فى التيار الكهربائى هى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898، وكانت تجرى محاسبة المشتركين بعدد اللمبات وقوتها الموجودة لديهم إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.