شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الثروة الداجنة فى مصر.. أبرزها إنتاج 13 مليار بيضة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
1- إنتاجنا من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة محققا الاكتفاء الذاتى.
2- اعتماد مصر من ضمن الدول التى تعتمد المنشآت المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.
3- تسجيل 14 منشأة إنتاج داجنى معزولة، وجارى دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشآت المعزولة.
4- تقدمت العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة.
5- عقد البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.
6- نظام التربية المغلق يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل نفقات وتكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى.
7- فتح أفاق جديدة للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بتخصيص 9 مواقع منها 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، وموقع واحد فى شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقعا أخر تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
8- تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا.
9- تصدير 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.
10- توفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن خاصة مع وجود بعض طلبات التصدير.