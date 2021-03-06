شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021، ليكون الموعد مساء يوم السبت المقبل.

تبدأ مباراة الأهلي وفيتا كلوب يوم السبت الموافق 6 مارس فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والتى تقابل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على استاد القاهرة فى إطار جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2021.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هي مالكة حق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2021، وقررت إدارة مجموعة قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر قناة بين سبورت 4 - beIN Sports 4 HD المشفرة.

ويتم نقل المباراة محليًا عبر التردد الأرضي داخل مصر من خلال قناة أون تايم سبورت.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد 12265 - 12264

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل التصحيح: 2/3

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11547

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : HD

معامل التصحيح: 2/3

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم السبت عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت عبر التردد التالي UHF 32.

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